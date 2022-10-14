В Днепре из больницы пытался сбежать пленный оккупант

Сегодня, 14 октября, из одной из городских больниц пытался бежать пленный солдат рф.

Об этом сообщил Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины.

Отмечается, что оккупант находился на стационарном лечении. Он был под конвоем.

К счастью, беглеца удалось быстро задержать.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пьяные мужчины угрожали соседям и избили их собак.

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