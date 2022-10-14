В Днепре из больницы пытался сбежать пленный оккупант

Об этом сообщил Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины.
Отмечается, что оккупант находился на стационарном лечении. Он был под конвоем.
К счастью, беглеца удалось быстро задержать.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пьяные мужчины угрожали соседям и избили их собак.
Читайте также:
Автор:
5 октября в боях в Харьковской области погиб Владислав Велесик…
В Украине стабилизировалась система электроснабжения, которая была повреждена вражескими атаками.…
Украина готовится к возможному нападению россиян через три области из-за…
Департамент здравоохранения Днепровского горсовета напоминает днепрянам и гостям города, что…
Ночью 14 октября область снова обстреливали.
5 октября в боях в Харьковской области погиб Владислав Велесик из Кривого Рога. Ему было всего 23 года.
В Украине стабилизировалась система электроснабжения, которая была повреждена вражескими атаками. Это стало возможным, в частности, благодаря экономичному потреблению света. В Днепропетровской области сохраняется режим ограниченного энергопотребления. Регион уже сэкономил 10% электроэнергии.
Украина готовится к возможному нападению россиян через три области из-за поставок западного оружия.
Сегодня в Днепропетровской области была очень тревожная ночь. Многократные длительные тревоги, информация о взрывах и работе ПВО в разных районах региона.
Департамент здравоохранения Днепровского горсовета напоминает днепрянам и гостям города, что учреждения здравоохранения во время воздушной тревоги не ведут прием пациентов.
Студенты и преподаватели Криворожского Политехнического колледжа создали в городе новую патриотическую фреску. Об этом рассказали в исполкоме КМР.
В Днепре на улице Волынской двое нетрезвых мужчин угрожали своим соседям.
Зонт сегодня не понадобится!
В Николаеве в четверг, 13 октября, скончался 11-летний мальчик. Ребёнка достали из-под завалов многоэтажки, которую обстреляли российские оккупанты.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!