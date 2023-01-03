В Днепре искали взрывчатку в здании ОГА

Полицейские за прошедшие сутки получили сообщение о заминировании админ зданий в ряде областей Украины. Искали взрывчатку в Киеве, Львове, Одессе и Днепре.
Как сообщили в горсовете, в Днепре взрывотехники обследовали помещения и близлежащие территории облгосадминистрации. На время обследования были эвакуированы работники учреждения. Однако каких-либо взрывных и опасных для жизни или здоровья устройств, взрывчатых веществ или конструктивно похожих на них предметов обнаружено не было.
Кроме этого, в Новокодаком районе вчера произошел взрыв. В полицию поступило сообщение о том, что 34-летний мужчина на одной из улиц города нашел неизвестное ему самодельное взрывное устройство, забрал его домой, где оно сдетонировало. В результате взрыва он получил телесные повреждения глаза.
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