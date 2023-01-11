В Днепре искали взрывчатку в ТЦ и в здании СБУ

Об этом сообщили в горсовете Днепра.
За прошедшие сутки поступило одно сообщение о заминировании. Известно, что на телефон доверия позвонил по телефону неизвестный мужчина, который грозился, что подорвет здание СБУ и несколько торговых центров в Днепре.
Правоохранители проверили здания силовиков и ТЦ. Информация не подтвердилась. Никаких взрывоопасных предметов на объектах не обнаружили.
Напомним, недавно СБУ разоблачила в Днепре мужчину, возглавлявшего региональную ячейку партии Шария. «Шариевцы» готовили массовые беспорядки в областном центре.
Читайте также:
Автор:
В Криворожском районе дети провалились под лед и погибли.
Ночью 11 января российские оккупанты трижды обстреляли Никопольский район из…
Украинские военные продолжают уничтожать российских лккупантов. Наши защитники 10 января…
У середу, 11 січня, у Дніпрі на маршрутах електротранспорту працюють…
В Криворожском районе дети провалились под лед и погибли.
Ночью 11 января российские оккупанты трижды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. По мирным городам и селам выпустили более 20 снарядов.
Украинские военные продолжают уничтожать российских лккупантов. Наши защитники 10 января успешно остановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
У середу, 11 січня, у Дніпрі на маршрутах електротранспорту працюють технічні рейси.
Депутатов Верховной рады Украины Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и депутата от Сумщины Андрея Деркача лишили украинского гражданства.
7 января, защищая Родину, во время минометного обстрела со стороны противника, в результате огнестрельного осколочного ранения, в Донецкой области, Бахмутского района близ Клищиевки погиб младший сержант, инструктор группы подготовки штаба I аэромобильного батальона Андрей Станиславович Храпанов.
"Новая почта" сообщила об открытии в Варшаве первого грузового отделения Nova Post, принимающего отправку до 1000 кг.
Пассажиры, которые из-за объявления воздушной тревоги не смогли вовремя добраться до железнодорожного вокзала и попасть на запланированный рейс, смогут воспользоваться своим билетом в течение следующих 24 часов, выбрав нужный рейс в том же направлении.
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре за сутки с 9 на 10 января прививки от коронавируса получили 177 человек.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!