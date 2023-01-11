В Днепре искали взрывчатку в ТЦ и в здании СБУ

В Днепре проверяли информацию о минировании.

Об этом сообщили в горсовете Днепра.

За прошедшие сутки поступило одно сообщение о заминировании. Известно, что на телефон доверия позвонил по телефону неизвестный мужчина, который грозился, что подорвет здание СБУ и несколько торговых центров в Днепре.

Правоохранители проверили здания силовиков и ТЦ. Информация не подтвердилась. Никаких взрывоопасных предметов на объектах не обнаружили.

Напомним, недавно СБУ разоблачила в Днепре мужчину, возглавлявшего региональную ячейку партии Шария. «Шариевцы» готовили массовые беспорядки в областном центре.

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