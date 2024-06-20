В Днепре искали взрывчатку в одном из общежитий

Неизвестные угрожали заминировать общежитие.

19 июня в полицию Днепра поступило сообщение о заминировании общежития, в котором находились люди. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы, спасатели и взрывотехники.

Об этом говорится в сообщении на сайте Днепровского горсовета.

Людей из здания общежития эвакуировали, а территорию вокруг огородили. После чего проверку начали кинологи с собаками.

После тщательного обследования никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. Информация о заминировании, к счастью, не подтвердилась.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина, представляясь военным, рассылал фейковые сообщения о минировании.

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