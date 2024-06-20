В Днепре искали взрывчатку в одном из общежитий

19 июня в полицию Днепра поступило сообщение о заминировании общежития, в котором находились люди. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы, спасатели и взрывотехники.
Об этом говорится в сообщении на сайте Днепровского горсовета.
Людей из здания общежития эвакуировали, а территорию вокруг огородили. После чего проверку начали кинологи с собаками.
После тщательного обследования никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. Информация о заминировании, к счастью, не подтвердилась.
Напомним, на Днепропетровщине мужчина, представляясь военным, рассылал фейковые сообщения о минировании.
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