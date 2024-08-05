В Днепре ищут семью для 14-летней девочки: как удочерить

Девочку зовут Анастасия. Она учится в 9-м классе и преуспевает в школе. Также легко находит товарищей благодаря своей коммуникабельности, доброжелательности и доброте.
Об этом сообщили в Департаменте социальной политики.
Там добавили, что Анастасия также очень творческая, артистическая и талантливая. Больше всего мечтает о семье, где ее будут любить и поддерживать. После школы хочет поступить в художественный колледж. А в будущем – открыть собственную студию рисования, где смогут бесплатно учиться дети, оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельствах.
“Кстати, о хобби – эта творческая и артистическая личность имеет много талантов: она хорошо рисует (имеет опыт художественной школы), поет, танцует, увлекается восточной культурой, изучает искусство движений и самовыражения, играет на фортепиано, посещает кружок по ручному труду, вместе с друзьями производит патриотические браслеты, обереги, мотанки для воинов ВСУ. Регулярно принимает участие в концертах, спектаклях, конкурсах, встречах с волонтерами. Девочка небезразлична и к спорту: играет в футбол, волейбол, катается на роликах и скейтах. Анастасия больше всего мечтает жить в семье, где ее будут любить, уважать, поддерживать ее начинания. Мечтает благоприятные условия для развития своих способностей и талантов: посещать художественную школу, вокальную студию и заниматься волейболом. После окончания школы хочет поступить учиться в художественный колледж, рисовать картины, создавать личные выставки своих картин. А еще открыть собственную студию рисования, где могут бесплатно учиться дети-сироты и дети, родители которых не имеют возможности оплатить уроки”, — сообщили в департаменте.
Сейчас Анастасия живет в заведении Департамента социального обеспечения. Ей подойдут такие семейные формы воспитания, как опека, детский дом семейного типа, приемная семья, усыновление. По всем вопросам обращаться в управление-службы по делам детей департамента социальной политики ДМР по номеру: 066-973-22-76.
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