В Днепре ищут новый дом для собаки Анджелы, которую спасли военные

Зоозащитники и неравнодушные граждане пытаются найти новый дом для собак и кошек, лишившихся дома с начала полномасштабного вторжения.
Об этом рассказывает «Суспільне Дніпро».
Сейчас в тыловых и прифронтовых городах в несколько раз выросла численность бездомных четырехлапых.
Новый дом ищет и собака Анджела.
В Днепр Анджелу привезли из Донбасса. Военный нашел животное в селе Большая Новоселка. Рассказал, что она упала в глубокую яму похожую на колодец. Самостоятельно выбраться не могла. Мужчины собаку достали и накормили пайками. Какое-то время она прожила в прифронтовой зоне вместе с военными, — говорится в сообщении медиа.
Военный привез собаку в Днепр, сейчас она находится в больнице на лечении, а собака в приюте.
Владелец приюта для животных в Днепре – Елена рассказала, когда Анджелу привезли она была истощена и хромала. Женщина считает, что раньше животное жило в квартире или доме. Сейчас он ищет новую семью. Узнать больше можно по номеру: 097 822 6208, — говорится в сообщении.
Недавно мы рассказывали о собаке и щенке, которые нашли обессиленными от голода в квартире в Кривом Роге.
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