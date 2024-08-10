В Днепре ищут новый дом для собаки Анджелы, которую спасли военные

В Днепре волонтеры ищут новых хозяев для собак Анджелы.

Зоозащитники и неравнодушные граждане пытаются найти новый дом для собак и кошек, лишившихся дома с начала полномасштабного вторжения.

Об этом рассказывает «Суспільне Дніпро».

Сейчас в тыловых и прифронтовых городах в несколько раз выросла численность бездомных четырехлапых.

Новый дом ищет и собака Анджела.

В Днепр Анджелу привезли из Донбасса. Военный нашел животное в селе Большая Новоселка. Рассказал, что она упала в глубокую яму похожую на колодец. Самостоятельно выбраться не могла. Мужчины собаку достали и накормили пайками. Какое-то время она прожила в прифронтовой зоне вместе с военными, — говорится в сообщении медиа.

Военный привез собаку в Днепр, сейчас она находится в больнице на лечении, а собака в приюте.

Владелец приюта для животных в Днепре – Елена рассказала, когда Анджелу привезли она была истощена и хромала. Женщина считает, что раньше животное жило в квартире или доме. Сейчас он ищет новую семью. Узнать больше можно по номеру: 097 822 6208, — говорится в сообщении.

Недавно мы рассказывали о собаке и щенке, которые нашли обессиленными от голода в квартире в Кривом Роге.

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