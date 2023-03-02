В Днепре ищут космического гида

В Днепре предлагают работу космическому гиду.

Об этом говориться на странице Planetarium Noosphere Днепр.

В обязанности космического гида входят: разработка и проведение интерактивных программ по астрономии и космонавтики для посетителей. Кроме того, он будет объяснять сложные научные факты интересным и доступным способом для любой аудитории и создавать магию космоса с помощью астросимулятора.

Отмечается, что идеальный кандидат на должность – юноша в возрасте до 30 лет.

Он всегда вежлив и дружелюбен со всеми: как с посетителями, так и с коллегами. Он мегатрудоспособен, полон жизненных сил. Он излучает положительные вайбы. Он многозадачен и все помнит. Он – творческая натура с множеством идей. Он любит детей и самое важное — всегда стремится к самосовершенствованию, узнавать много нового и делиться знаниями с нашими посетителями, — говорится в сообщении.

Заметим, что с января 2022 года запрещено указывать возраст и пол в объявлениях о вакансиях. За это нарушение работодателя могут оштрафовать.

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