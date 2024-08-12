В Днепре исчезли два друга-подростка

В Днепре исчезли два друга.

Полиция Днепра разыскивает 12-летнего Давида Никулина и 15-летнего Никиту Коломойца

12 августа около 20.00 двое несовершеннолетних ребят ушли с места жительства в пгт. Слобожанское, что в Днепровском районе и их местонахождение неизвестно.

Приметы Никулина Давида: рост 150 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.

Был одет: черная кофта, черные шорты с рисунками на карманах, кепка «HSKE».

Приметы Никиты Коломойца: рост 156 см, короткие светлые волосы.

Был одет: бордовая кофта с капюшоном, черные шорты, темные кроссовки.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Давида Никулина и Никиты Коломойца, просим сообщить по телефону: 0 (96) 884 83 94 или 102.

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