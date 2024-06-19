В Днепре исчезла 11-летняя девочка

Полиция Днепра разыскивает 11-летнюю Софию Юдина.
18 июня около 18.00 девушка ушла с места жительства в Новокодаком районе города. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 12-14 лет, рост 165 см, полного телосложения, короткие русые волосы.
Была одета: черные шорты, синяя футболка, черные мокасины.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Софии Юдиновой, просим сообщить по телефонам: (097)-138-78-37, (067)-708-30-94, (099)-050-13-94 или 102.
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