В Днепре исчезла 11-летняя девочка

Полиция просит помощи в поисках.

Полиция Днепра разыскивает 11-летнюю Софию Юдина.

18 июня около 18.00 девушка ушла с места жительства в Новокодаком районе города. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 12-14 лет, рост 165 см, полного телосложения, короткие русые волосы.

Была одета: черные шорты, синяя футболка, черные мокасины.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Софии Юдиновой, просим сообщить по телефонам: (097)-138-78-37, (067)-708-30-94, (099)-050-13-94 или 102.

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