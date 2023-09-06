В Днепре инициируют переименование улицы Андрея Фабра: что с ним не так и какое название предлагают

В Днепре снова предлагают переименовать улицу Андрея Фабра.

В этот раз инициатором выступил Украинский центр историко-культурных стратегий, представители которого обратились в городской совет с просьбой переименовать улицу Фабра в честь Павла Скоропадского.

Ранее с подобным предложением к власти города уже обращалось Сичеславское Просвещение. Об этом сообщил общественный деятель Сергей Волынец.

Что не так с Андреем Фабром?

Андрей Яковлевич Фабр хоть и связан с Екатеринославом, но причастен к российской имперской политике.

Фабр был екатеринославским гражданским губернатором. Прошел всю «Табель о рангах» в ее гражданской части, входил в состав Совета Министра внутренних дел Российской империи, занимал ответственные должности в Крыму и Одессе, являясь Таврическим губернским прокурором, правителем канцелярии Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора, князя М. Воронцова.

Как отметил Сергей Волынец, согласно Закону о деколонизации должны быть изменены названия объектов топонимии населенных пунктов, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в органах власти и управления российской империи.

Поэтому Фабру, занимавшему высокие должности в Российской империи не место в современном Днепре, уверены инициаторы переименования.

Почему Павел Скоропадский?

Павел Скоропадский – гетьман Украины, выдающийся украинский государственный, военный, политический и общественный деятель.

Как отметил Сергей Волынец, за время своего правления Скоропадский отметился чрезвычайно интенсивным и плодотворным процессом украинского создания государства.

Он охватил все сферы общественной жизни – развитие государственного аппарата, военное строительство, международное признание и направление внешней политики на объединение всех украинских этнических земель, стабилизацию финансовой системы, нормализацию торговли, создание предпосылок для экономического оживления и т.д., — говорится в сообщении.

Наиболее весомыми были достижения в образовательной, национально-культурной и духовной сферах — украинизация, развитие украинской культуры, расширение сети учебных заведений, основание Украинской Академии наук, поддержка и продвижение идеи создания автокефальной украинской церкви и т.д.

При Гетьманате Скоропадского в городе Днепре открыли университет и украинские школы, ввели делопроизводство на украинском языке, ввели обязательное преподавание в школах украинского языка и литературы, истории и географии Украины, организовали курсы украиноведения для учителей.

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