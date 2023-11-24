В Днепре и области будет массовое отключение электроэнергии: где не будет света с 27 ноября по 1 декабря

В ЦЭК анонсировали последнее отключение света в ноябре.

В Центральной энергетической компании сообщили о плановых отключениях электроэнергии. В этот раз будут выключать временно свет в Днепре, Желтых Водах и Криворожском районе.

Традиционно отключения могут длиться от нескольких часов до 12, все зависит от продолжительности работ.

Публикуем адреса, где не будет света с 27 ноября по 1 декабря.

ДНЕПР

27 НОЯБРЯ с 08:00 до 17:00 по адресам:

ул. Агатовой: 1;

ул. Бехтерева: 1, 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 23, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;

ул. Бориса Кротова: 31, 35, 39;

ул. Бутакова: 2-4, 8, 10, 12, 17А, 21, 252;

ул. Радуга: 1, 2А, 3, 5, 7, 15, 20, 22А, 24, 26А, 27, 32, 36, 36А 38А, 48, 96, 181, 211;

ул. Весенняя: 5, 16, 31, 35;

ул. Вячеслава Тютина: 1-4, 5А, 6-12, 14-16, 18, 20;

ул. Дорога: 1-3, 5А, 7, 14, 16;

ул. Заводская: 36;

ул. Земская: 1, 3А;

ул. Оздоровительная: 13, 18, 20;

ул. Пирогова: 7, 31, 51;

ул. Северная: 3, 15;

ул. Соломенская: 4-14 (парные), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131Г;

ул. Татарский: 8, 10, 131, 141, 143, 154, 159, 163, 164Б, 165, 167, 175, 177, 179;

ул. Яхонтова: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12А, 20, 21, 25, 31, 33;

пров. Голубой: 2-8, 10, 11, 12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;

пров. Янтарный: 1-6, 11, 12, 12А, 14-20 (парные), 26, 157;

пров. Розовый: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;

пров. Изумрудный: 1, 2А, 3-7, 9-15 (нечетные), 16-23, 25-33 (нечетные);

пров. Фиалковый: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44, 46-60 (парные);

ул. Дивизионная: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (нечетные), 157;

ул. Мечникова: 10, 11;

ул. Оздоровительная: 1-7, 9А, 11А, 12А;

улица Оранжевая: 1, 2Б, 3, 4, 6-24, 26-39, 42-44, 46, 47, 49, 51-70, 72, 74, 78-84 (парни);

ул. Павлова: 1, 4, 12;

ул. Пирогова: 1-6, 8-13, 16-22 (парные), 23, 25-27, 35, 41, 45;

28 НОЯБРЯ с 08:00 до 17:00 по адресам:

ул. Бехтерева: 3, 4, 6, 9,10, 11, 15-18, 20, 21, 23, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;

ул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12, 17А, 21, 252;

ул. Радуга: 36А;

ул. Дивизионная: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (нечетные), 157;

ул. Мечникова: 10, 11;

ул. Оздоровительная: 1-7, 9А, 11А, 12А, 13;

ул. Павлова: 1, 4, 12;

ул. Пирогова: 1-13, 16-22 (парные), 23, 25-27, 35, 41, 45, 51, 59;

29 НОЯБРЯ с 08:00 до 17:00:

ул. Оранжевая: 1, 2Б, 3, 4, 6-24, 26-39, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51-70, 72-84 (парные);

пров. Вячеслава Тютина: 1-4, 5А, 6-12, 14-16, 18, 20;

ул. Гавриленко: 8А;

просп. Александра Поля: 90, 98.

1 ДЕКАБРЯ с 08:00 до 17:00:

ул. Макарова: 27А.

ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ

27 НОЯБРЯ с 08:00 до 17:00 по адресам:

бульвар Свободы: 31;

ул. Абрикосовая: 1, 2, 4, 5, 7, 8-13, 15;

ул. Авангардная: 27-37 (нечетные), 38-58, 60-90 (парни);

ул. Европейская: 1-6, 8;

ул. И. Ульянова: 5, 7-39;

ул. Национальной гвардии Украины: 24, 26, 28-43, 45, 47, 49;

ул. Олимпийская: 2-19;

ул. Парковая: 9, 11, 13, 15-23, 25-33 (нечетные);

ул. Первомайская: 15-21 (нечетные), 22А, 23-29 (нечетные), 36-46 (четные);

ул. Полевая: 13, 15-22, 24-54, 58, 60, 62;

ул. Рудная: 16;

ул. Садовая: 50-58 (парные), 61-71 (нечетные);

ул. Саксаганская: 21, 23-27, 29-44, 46;

ул. Спортивная: 17, 21, 24-42 (парные);

ул. С. Шилова: 1-10;

ул. Франко: 1-5;

ул. Хмельницкого: 22-31, 33-40, 42, 44;

ул. Школьно: 40-46 (парни), 51;

ул. Счастлива: 20-54, 55А, 56-73, 75, 76-84 (парни);

площадь Мира: 1-3, 4/1, 5, 6;

пров. Вишневый: 1-27;

пров. В. Стуса: 1-10;

пров. Горняцкий: 1-26, 28;

пров. Квартальный: 1-4;

пров. Межевой: 27-30, 32-44, 46-52 (парные);

пров. О. Довженко: 1-5;

пров. Северный: 1-3, 5, 7, 9;

пров. Снежный: 1-10;

пров. Удельный: 25-37, 39, 41.

28 НОЯБРЯ с 08:00 до 17:00:

ул. Сентябрьская: 1, 2, 4-14, 16-25, 27-29, 31-50, 52-58, 60-70, 72, 74;

ул. Победы: 1А, 2, 3Б, 4-33, 35, 39-57 (нечетные);

ул. С. Федорченко: 1-5, 7-9, 11-19 (нечетные), 25-31 (нечетные);

ул. Футбольная: 1-11, 14, 18-30, 32, 33, 35-39, 41-44, 46, 47, 49-55, 57-76, 78, 82-88 (парни), 90А; пров. Медовый: 1-5, 7, 8;

пров. Победы: 2А, 29;

разъезд Тищенко: 7.

29 НОЯБРЯ с 08:00 до 17:00:

бульвар Свободы: 31;

ул. Абрикосовая: 1, 2, 4, 5, 7, 8-13, 15;

ул. Авангардная: 27-37 (нечетные), 38-58, 60-90 (парни);

ул. Европейская: 1-6, 8;

ул. И. Ульянова: 5, 7-39;

ул. Национальной гвардии Украины: 24, 26, 28-43, 45, 47, 49;

ул. Олимпийская: 2-19;

ул. Парковая: 9, 11, 13, 15-23, 25-33 (нечетные);

ул. Первомайская: 15-21 (нечетные), 22А, 23-29 (нечетные), 36-46 (четные);

ул. Полевая: 13, 15-22, 24-54, 58, 60, 62;

ул. Рудная: 16;

ул. Садовая: 50-58 (парные), 61-71 (нечетные);

ул. Саксаганская: 21, 23-27, 29-44, 46;

ул. Спортивная: 17, 21, 24-42 (парные);

ул. С. Шилова: 1-10;

ул. Франко: 1-5;

ул. Хмельницкого: 22-31, 33-40, 42, 44;

ул. Школьно: 40-46 (парни), 51;

ул. Счастлива: 20-54, 55А, 56-73, 75, 76-84 (парни);

площадь Мира: 1-3, 4/1, 5, 6;

пров. Вишневый: 1-27;

пров. В. Стуса: 1-10;

пров. Горняцкий: 1-26, 28;

пров. Квартальный: 1-4;

пров. Межевой: 27-30, 32-44, 46-52 (парные);

пров. О. Довженко: 1-5;

пров. Северный: 1-3, 5, 7, 9;

пров. Снежный: 1-10;

пров. Удельный: 25-37, 39, 41.

КРИВОРОЖСКИЙ РАЙОН

27 НОЯБРЯ с 12:00 до 16:00 по адресу: ул. Владимира Великого: 29В.

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