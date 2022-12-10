В Днепре и области вводятся новые графики отключения электричества

Вот так выглядит новый график отключений в Киеве:

В ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме в Киеве. Впоследствии обновленные графики заработают в Одесской и Днепропетровской областях,- сообщают в ДТЭК.

В Днепропетровской области будут введены новые графики отключения света.

Сегодня, 10 декабря, в Днепре и области введены экстренные отключения…

Пожалуйста, берегите себя!

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