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В Днепре и области вводятся новые графики отключения электричества

Сегодня 16:54
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В Днепропетровской области будут введены новые графики отключения света.

Новости Днепра про В Днепре и области вводятся новые графики отключения электричества

Графики состоят из трех категорий:

  • белый цвет на графике: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано;
  • серый цвет на графике: в это время гарантированно не будет света;
  • светло-серый цвет на графике: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

В ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме в Киеве. Впоследствии обновленные графики заработают в Одесской и Днепропетровской областях,- сообщают в ДТЭК.

Вот так выглядит новый график отключений в Киеве:

Новости Днепра про В Днепре и области вводятся новые графики отключения электричества

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