В Днепре и области в 2024 году стало больше вспышек кишечных инфекций: чаще всего страдают дети

В Днепропетровской области участились случаи вспышек кишечной инфекции.

Зафиксирован рост случаев кишечных инфекций в Днепропетровской области. Только с начала 2024 года было выявлено 17 острых случаев, из которых большинство приходится на детей. Об этом рассказала главная специалист Госпродпотребслужбы Маргарита Малышева, пишет Відкритий.

Несколько вспышек произошло в заведениях, которые посещают дети.

С потеплением значительно возросло количество случаев отравлений, некоторые из которых приобрели резонансный характер. Один из таких случаев произошел в доме матери и ребенка, где пострадали 12 человек, 11 из которых – дети, – рассказала Маргарита Малышева.

Среди резонансных случаев – вспышка кишечной инфекции в частном детском саду, где пострадали двое детей. В ходе проверки оказалось, что заведение не имело разрешительных документов.

Частный детсад на время закрыли, а продукты, которые могли стать причиной отравления детей — изъяли. Руководство заведения получило штраф в размере 10 минимальных зарплат. Проводятся повторные проверки.

Также было получено сообщение о 3 случаях ОКИ в государственном детском саду. Госпродпотребслужба проводит эпидрасследование и инспектирование по вопросам безопасности продуктов питания по всем вышеуказанным случаям, – рассказала главная специалист Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Маргарита Малышева.

С начала 2024 г. в Днепропетровской области зафиксировали 17 случаев острых кишечных инфекций. В прошлом году их было всего 24. То есть уже в начале лета количество отравлений выросло в разы.

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