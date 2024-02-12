В Днепре и области умерли двое больных COVID-19

В Днепропетровской области на прошлой неделе зафиксировали летальные случаи среди больных COVID-19

Со 2 по 8 февраля, на Днепропетровщине острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), включая COVID-19, заболели 13 390 человек. Об этом традиционно сообщили в областном лабораторном центре Минздрава Украины.

По данным лабцентра, показатель заболеваемости ОРВИ, в частности грипп, по сравнению с предыдущей неделей вырос почти на 15,6%. В целом это почти на 27% меньше установленного эпидпорога.

В нескольких городах и районах области зафиксировали превышение эпидпорога. В частности, это Терновка, Желтые Воды и Синельниковский район.

Всего за неделю в области госпитализировали более 500 больных ОРВИ, почти половина из них — дети.

Медики отмечают, что среди заболевших ОРВИ более 6% людей — из COVID-19. За неделю зарегистрировали 430 случаев, что на треть больше предыдущей недели. Почти сто человек лечатся в стационаре. В частности, один – в реанимации. Два человека скончались.

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