В Днепре и области умерли двое больных COVID-19

Со 2 по 8 февраля, на Днепропетровщине острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), включая COVID-19, заболели 13 390 человек. Об этом традиционно сообщили в областном лабораторном центре Минздрава Украины.
По данным лабцентра, показатель заболеваемости ОРВИ, в частности грипп, по сравнению с предыдущей неделей вырос почти на 15,6%. В целом это почти на 27% меньше установленного эпидпорога.
В нескольких городах и районах области зафиксировали превышение эпидпорога. В частности, это Терновка, Желтые Воды и Синельниковский район.
Всего за неделю в области госпитализировали более 500 больных ОРВИ, почти половина из них — дети.
Медики отмечают, что среди заболевших ОРВИ более 6% людей — из COVID-19. За неделю зарегистрировали 430 случаев, что на треть больше предыдущей недели. Почти сто человек лечатся в стационаре. В частности, один – в реанимации. Два человека скончались.
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