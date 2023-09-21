В Днепре и области тысячам потребителей отключат свет с 25 по 27 сентября: все адреса

В Днепре и области запланировано масштабное отключение электроэнергии.

В Днепре и области с 25 по 27 сентября снова запланировали отключение света. Это касается потребителей Центральной энергетической компании. Электроэнергии не будет в среднем по 10 часов в день.

Энергетики будут проводить плановые работы, поэтому необходимо временно обесточить потребителей. Заметим! Возможны изменения, но лучше подготовиться, чем потом сидеть без света и с разряженными гаджетами.

Днепр

25 сентября с 8 до 18 не будет света по адресам:

улица Мартовская 11,13,15,17,19,21,7,9;

улица Днепровская 10,11,12,12А,13,13/1,14,15,16,17,18,19,20,21,21А,22,9;

улица Александры Рындовской 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30 ,32,34,36,38,4,40,5,5А,6,7,8,9;

улица Старицкого 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,3,5,6,7,8,9;

улица Сурская 30,32,33,34,35,36,37,38

улица Квартальная 38;

улица Инженерная 9;

улица Казака Мамая 10;

улица Солидарная 2,4А

26 сентября с 8 до 18 выключат свет по адресам:

улица Строителей 30;

проспект Богдана Хмельницкого 116,41,43А,45,47,48,49

улица Запорожское шоссе 56

27 сентября с 8 до 18 не будет света:

проспект Богдана Хмельницкого 29,32,32А,34,35,36,37,39,65

Желтые Воды

25 сентября с 8 до 18 не будет света по адресам:

бульвар Свободы 100,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,94,96,98,;

улица 8 Марта 101,103,105,54,56,58,60,97,99;

улица Героев Чернобыля 1,1/16,19,2,21,23,25,27,29,3,31,33,4,5,6,;

улица Заводская 12,13,14,15,15Б,16,19,19/3,2,21,9,;

улица Михаила Грушевского 12,14,16,18,2,20,22,24,26,28,2А,2Б,30,32,34,34/1,36,38,4,40,40А,4А,6 ,8;

улица Партизанская;

улица Ярослава Мудрого, 10,6,6А,8;

переулок Владимира Филатова 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44;

переулок Днепровский 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9;

переулок Запорожский 1,10,12,13,13А,14,14А,15,15А,15Г,17,19,2,3,4,5,6,7,8,9;

переулок Уютный 1,2,3,4,5,6,7,8;

переулок Киевский 10,12,14,16;

переулок Живописный 1,2,3,4,5,6,7,8;

переулок Привокзальный 10,12,2,4,6,8,8А;

переулок Яблоневый 1,3,5,7; ;

26 сентября с 8 до 18 выключат свет по адресам:

бульвар Свободы 100,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,94,96,98,;

улица 8 Марта 101,103,105,54,56,58,60,97,99;

улица Героев Чернобыля 1,1/16,19,2,21,23,25,27,29,3,31,33,4,5,6,;

улица Заводская 12,13,14,15,15Б,16,19,19/3,2,21,9,;

улица Михаила Грушевского 12,14,16,18,2,20,22,24,26,28,2А,2Б,30,32,34,34/1,36,38,4,40,40А,4А,6 ,70,8;

улица Партизанская;

улица Ярослава Мудрого 10,15,6,6А,8;

переулок Владимира Филатова 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44;

переулок Днепровский 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9;

переулок Запорожский 1,10,12,13,13А,14,14А,15,15А,15Г,17,19,2,3,4,5,6,7,8,9;

переулок Уютный 1,2,3,4,5,6,7,8;

переулок Киевский 10,12,14,16;

переулок Живописный 1,2,3,4,5,6,7,8;

переулок Привокзальный 10,12,2,4,6,8,8А;

переулок Яблоневый 1,3,5,7; ;

улица 8 Марта 20,22,24,24А,26,28,30,32,34,36,38,40,42Б;

улица Богуна 1,11,13,15,17,19,2,21,23,25,27,3,5,7,73,9;

улица Героев Украины 10,12,4,6,8;

улица Заводская 1,11,1Б,2,2А,3,4,5,6,7,8,9;

улица Железнодорожная 2А;

улица Олеся Гончара;

переулок Вокзальный 1,11,13,15,17,19,21,23,3,5,7,9;

переулок Единства 1,10,11,12,13,14,15,16,18,2,20,22,24,3,4,5,6,7,8,9;

переулок Западный 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,22А,23,24,25,26,27,28,2А,3, 4,5,6,7,8,9;

переулок Радужный 1,3,5,7;

переулок Восточный 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,3,4,5, 6,7,8,9;

переулок Херсонесский 1,10,11,12,13,14,15,17,19,2,21,23,23А,3,4,5,6,7,8,9

27 сентября с 8 до 18 не будет света:

улица 8 Марта 42Б;

улица Героев Украины 10,12,4,6,8;

улица Заводская 1,1Б,2,2А,3;

улица Железнодорожная 2А

Вольногорск

25 сентября с 8:30 до 12:30 не будет света

бульвар Мира 10;

улица Молодежная 32А, 34А;

улица Центральная 55,55В,57,57А

Также 25 сентября, но с 13:00 до 17:30:

улица Молодежная 34,38,38А,8,;

улица Промышленная 18,20

Днепропетровская область

25 сентября с 8 до 18 не будет света:

с. Радионовка:

улица Театральная 10,13,1А,4,9

улица Николаевдзе 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,22,23,3,4,5,6,7,8,9;

улица Театральная 1,10,12,1А,1В,2,4,5,6,7,8;

улица Цветная 1,2,3,4,5,6,7

Тоже 25 сентября, но с 8 до 17:30

с. Жовте — улица Цементников 1,10,11,14,15,2,3,4,5,6,7,,

с. Красная Колонна:

улица Заводская 13,15,17,19,21,23,25,27,3,31,33,35,37,39,41,43,45,49,5,51,53,55,57,7 9;

улица Набережная 1,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,25,26,27,28,29,3,30,31,32, 33,36,39,4,43,44,45,46,47,48,49,5,50,6,7,8,9

г. Апостолово —

улица Барвенкова 65,75Б,;

улица Гагарина 68

Губиниха — улица Береговая 12Г,2,24Г,36А,4,40,42А/1,42А/2,44,46,461,46Б,47,47Г,6

26 сентября с 8 до 18 не будет электроэнергии:

с. Чкаловка:

улица Гагарина 12;

улица Набережная 13;

улица Чкалова 107

с. Новоганновка:

улица Гребинки 11;

улица Г. Сковороды 48,50,51,52;

улица Ивана Франко 1,10,11,13,14,16,17,18,22,26,27,3,37,5,6,7,8;

улица Котляревского, 6;

улица Л. Украинки 58,61,64,65,67;

улица Марка Вовчка 81,83,89;

улица Шевченко 1,11,12,14,15,16,17,19,2,21,23,24,25,25А,27,3,4,5,6,7,8,9

Читайте также:

Українська Русский

Автор: