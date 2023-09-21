В Днепре и области тысячам потребителей отключат свет с 25 по 27 сентября: все адреса
В Днепре и области тысячам потребителей отключат свет с 25 по 27 сентября: все адреса
Сегодня 22:05
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В Днепре и области запланировано масштабное отключение электроэнергии.
В Днепре и области с 25 по 27 сентября снова запланировали отключение света. Это касается потребителей Центральной энергетической компании. Электроэнергии не будет в среднем по 10 часов в день.
Энергетики будут проводить плановые работы, поэтому необходимо временно обесточить потребителей. Заметим! Возможны изменения, но лучше подготовиться, чем потом сидеть без света и с разряженными гаджетами.
Днепр
25 сентября с 8 до 18 не будет света по адресам:
улица Мартовская 11,13,15,17,19,21,7,9;
улица Днепровская 10,11,12,12А,13,13/1,14,15,16,17,18,19,20,21,21А,22,9;
улица Александры Рындовской 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30 ,32,34,36,38,4,40,5,5А,6,7,8,9;
улица Старицкого 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,3,5,6,7,8,9;
улица Сурская 30,32,33,34,35,36,37,38
улица Квартальная 38;
улица Инженерная 9;
улица Казака Мамая 10;
улица Солидарная 2,4А
26 сентября с 8 до 18 выключат свет по адресам:
улица Строителей 30;
проспект Богдана Хмельницкого 116,41,43А,45,47,48,49
улица Запорожское шоссе 56
27 сентября с 8 до 18 не будет света:
проспект Богдана Хмельницкого 29,32,32А,34,35,36,37,39,65
Желтые Воды
25 сентября с 8 до 18 не будет света по адресам:
бульвар Свободы 100,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,94,96,98,;
улица 8 Марта 101,103,105,54,56,58,60,97,99;
улица Героев Чернобыля 1,1/16,19,2,21,23,25,27,29,3,31,33,4,5,6,;
улица Заводская 12,13,14,15,15Б,16,19,19/3,2,21,9,;
улица Михаила Грушевского 12,14,16,18,2,20,22,24,26,28,2А,2Б,30,32,34,34/1,36,38,4,40,40А,4А,6 ,8;
улица Партизанская;
улица Ярослава Мудрого, 10,6,6А,8;
переулок Владимира Филатова 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44;
Снять комнату в Днепре кажется оптимальным вариантом для студентов и тех, кто не хочет много тратить на оплату квартиры и коммунальные платежи – в таком случае оплачивать свет, газ и воду надо в размере 50% от счета. Но при этом…
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