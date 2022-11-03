В Днепре и области снова объявили энергетическую тревогу: возможны отключения света

В Днепре и области снова возможны стабилизационные отключения электроэнергии.

Об этом сообщают Yasno, ДТЭК «Днепровские электросети» и Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.

Внимание. На сегодняшний день продолжается энергетическая тревога в Днепропетровской области. Есть возможность отключения света. Мы известим, когда угроза пройдет. Все будет Украина! – говорится в сообщении Yasno.

Глава Днепропетровской ОВА отметил, что поврежденная вражескими атаками энергосистема не справляется с нагрузкой.

Экономим всюду! Экономим все! – призвал Валентин Резниченко.

Ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

В компании ДТЭК «Днепровские электросети» отметили, что «прилагают все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов для каждой группы потребителей».

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