В Днепре и области снова объявили энергетическую тревогу: возможны отключения света

Об этом сообщают Yasno, ДТЭК «Днепровские электросети» и Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.
Внимание. На сегодняшний день продолжается энергетическая тревога в Днепропетровской области. Есть возможность отключения света. Мы известим, когда угроза пройдет. Все будет Украина! – говорится в сообщении Yasno.
Глава Днепропетровской ОВА отметил, что поврежденная вражескими атаками энергосистема не справляется с нагрузкой.
Экономим всюду! Экономим все! – призвал Валентин Резниченко.
Ознакомиться с графиком отключений можно здесь.
В компании ДТЭК «Днепровские электросети» отметили, что «прилагают все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов для каждой группы потребителей».
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