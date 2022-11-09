В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: что произошло

В Днепре можно без проблем арендовать квартиру разного метража. Соответственно и цены на такое жилье есть разные, но самая дешевая квартира в аренду стартует от 5 тыс грн плюс коммунальные платежи. В такой ситуации, чтобы сэкономить и при этом иметь…

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