В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: что произошло

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об усложнении погодных условий.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Так, в четверг, 10 ноября, ночью и утром в городе Днепр и в области ожидается туман. Видимость – 300-500 м. Уровень опасности – первый (желтый).
Поэтому будьте осторожны!
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