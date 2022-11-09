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В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: что произошло

Сегодня 14:42
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Будьте осторожны!

Новости Днепра про В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: что произошло

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об усложнении погодных условий.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Так, в четверг, 10 ноября, ночью и утром в городе Днепр и в области ожидается туман. Видимость – 300-500 м. Уровень опасности – первый (желтый).

Поэтому будьте осторожны!

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