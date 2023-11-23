В Днепре и области объявили двойное предупреждение об опасных метеоявлениях

24 ноября в Днепре и Днепропетровской области ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Уровень опасности 1 (желтый).
Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
Ураганы вернутся в Днепр, уверяют и синоптические сайты. В то же время предварительное предупреждение о сложных погодных условиях на дорогах из-за гололедицы еще не отменялось. Так что завтра, 24 ноября, днепрян ждет сразу два опасных метеоявления.
Из хорошего – немного потеплеет, из плохого – будет дождливо. Осадки будут и в эти выходные, уверяют синоптики.
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