В Днепре и области на три дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении

13 июня в области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем ​​без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем ​​24-29°. По городу Днепр: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-19°, днем ​​26-28°.

Заметим, во время продолжительной жары возможны естественные пожары, поэтому выезжая на природу не разжигайте костер, а если едете на дачу, то не палите сухостой.

Напомним, на Днепропетровщине дачник, бросившийся сам тушить пожар в поле, получил ожоги.