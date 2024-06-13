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В Днепре и области на три дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении

Сегодня 10:18
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О пожарной опасности предупредили жителей Днепра и области.

Новости Днепра про В Днепре и области на три дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях объявил Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

13-16 июня на территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Это касается почти всей области.

Новости Днепра про В Днепре и области на три дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении

13 июня в области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем ​​без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем ​​24-29°. По городу Днепр: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-19°, днем ​​26-28°.

Заметим, во время продолжительной жары возможны естественные пожары, поэтому выезжая на природу не разжигайте костер, а если едете на дачу, то не палите сухостой.

Напомним, на Днепропетровщине дачник, бросившийся сам тушить пожар в поле, получил ожоги.

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