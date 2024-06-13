В Днепре и области на три дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях объявил Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
13-16 июня на территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Это касается почти всей области.
13 июня в области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°. По городу Днепр: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.
Заметим, во время продолжительной жары возможны естественные пожары, поэтому выезжая на природу не разжигайте костер, а если едете на дачу, то не палите сухостой.
Напомним, на Днепропетровщине дачник, бросившийся сам тушить пожар в поле, получил ожоги.
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