В Днепре и области на 29 марта объявили желтый уровень опасности: берегите себя

На Днепропетровщину надвигается непогода!

Завтра, 29 марта, в Днепре и области ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Отмечается, что уровень опасности — первый, желтый.

29 марта ночью в западных областях, днем в Украине, кроме северо-востока, порывы ветра 15-20 м/с; на Закарпатье и в Карпатах ночью и утром значительные дожди (І уровень опасности, желтый), — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Кроме того, завтра в Днепре, по прогнозу синоптиков, ожидаются дожди, температура составит +8°…+6°С ночью, +14°…+16°С днем.

Пожалуйста, будьте осторожны, на всякий случай берите с собой зонт!

Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра и области предупреждают об опасном метеоявлении: будет сбивать с ног.

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