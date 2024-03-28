В Днепре и области на 29 марта объявили желтый уровень опасности: берегите себя

Завтра, 29 марта, в Днепре и области ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Отмечается, что уровень опасности — первый, желтый.
29 марта ночью в западных областях, днем в Украине, кроме северо-востока, порывы ветра 15-20 м/с; на Закарпатье и в Карпатах ночью и утром значительные дожди (І уровень опасности, желтый), — говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Кроме того, завтра в Днепре, по прогнозу синоптиков, ожидаются дожди, температура составит +8°…+6°С ночью, +14°…+16°С днем.
Пожалуйста, будьте осторожны, на всякий случай берите с собой зонт!
Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра и области предупреждают об опасном метеоявлении: будет сбивать с ног.
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