В Днепре и области мужчины призывного возраста «штурмуют» вузы: контрактников увеличилось вдвое

Учеба в университете всегда была способом «откосить» от армии, но после объявления мобилизации, этим методом воспользовалось более 85 тысяч мужчин призывного возраста. Ведь статус студента дает отсрочку в период военного положения.
Об этом говорится в материале издания «Наши деньги. Львов».
Так, по подсчетам журналистов, в прошлом году количество студентов-контрактников увеличилось на 40%, а если считать только мужчин, то на 82%.
По мнению аналитиков, помогло и то, что в 2022 году требования при вступлении для контрактников упростились. Кое-где, чтобы абитуриента зачислили на обучение, было достаточно собеседования и мотивационного письма.
Таким методом отсрочки активно пользовались и в Днепропетровской области. Согласно статистике, опубликованной журналистами, количество контрактников выросло в 2 раза. Наш регион занял четвертое место в этом рейтинге. Больше всего желающих было в Киеве и Львовской области. Далее следует Харьковщина и Днепропетровщина.
Напомним, ранее мы писали о том, будут ли запрещать военнообязанным поступать в вузы.
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