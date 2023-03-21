В Днепре и области может продаваться опасная курятина из Польши

На полки магазинов в Днепропетровской области могла попасть опасная для жизни курятина из Польши. В продукте специалисты обнаружили сальмонеллу, которая является возбудителем болезни сальмонеллеза.

Об этом сообщает прессслужба Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Бактерия была обнаружена в мясе куриных четвертинок от производителя из Польши Cedrob S.A.

Отправитель AMP Logistyka Sp. z o.o., Польша.

В Госпродпотребслужбе отметили, что все операторы рынка должны изъять эту продукцию из обращения в срок не более 2 рабочих дней и проинформировать об этом соответствующие органы.

Если вы увидели на полках магазинов мясо от этого производителя, сообщите об этом по телефону службы — (099) 723 16 99.

Сальмонеллез — опасная болезнь, вызываемая возбудителем бактерии сальмонеллы. Источник возбудителя — животные (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, лошади, домашняя водоплавающая птица, куры, рептилии, кошки, собаки, домашние грызуны), больные сальмонеллезом люди или здоровые бактерионосители. Возникает из-за нарушений ветеринарных, санитарных и противоэпидемических мер.

Передаются через воду или бытовыми путями. Инкубационный период колеблется от 6 часов до 2-3 дней. Заболевание может протекать как в легкой форме, так и в тяжелой. Связанное с болезнью обезвоживание может представлять угрозу жизни. Отмечается, что в городах сальмонеллезом болеют в два раза чаще, чем в селах.

Симптомы сальмонеллеза: повышение температуры, головная боль, слабость, диарея, недомогание, боль в животе, тошнота, рвота. В случае появления симптомов заболевания немедленно обратитесь за помощью и не занимайтесь самолечением.

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