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  • В Днепре и области мошенники предлагают предпринимателям избежать налогов за донат на ВСУ

В Днепре и области мошенники предлагают предпринимателям избежать налогов за донат на ВСУ

Сегодня 14:37
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Мошенники снова просят у предпринимателей деньги, выдавая себя за должностных лиц ОВА.

Новости Днепра про В Днепре и области мошенники предлагают предпринимателям избежать налогов за донат на ВСУ

Предпринимателям области снова присылают фейковые письма, сообщил начальник ОВА Сергей Лысак. Неизвестные мошенники предлагают помочь военным и перечислить на счета якобы областной администрации определенную сумму денег. Обещают, что за щедрый донат бизнес могут освободить от уплаты налогов на сумму, которую предприниматель отдаст на благотворительность.

Наглецы посмели вспомнить и патриотов, ценой собственной жизни отстаивающих независимость. Хотят воспользоваться желанием ответственного бизнеса поддержать Героев. Не ведите это! Помогайте. Впрочем, обязательно проверяйте, с кем имеете дело. Чтобы ваш вклад действительно достиг адресатов. А на этих подонках прошу обратить внимание правоохранителей. И привлечь их к ответственности, – написал Лысак.

Заметим, что это уже не в первый раз, когда неизвестные мошенники притворяясь органами местных властей, просят деньги.

Новости Днепра про В Днепре и области мошенники предлагают предпринимателям избежать налогов за донат на ВСУ

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