В Днепре и области графики отключений сегодня не работают: причина

Кроме того, сегодня введены аварийные отключения в Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и Киеве.

Поэтому графики отключений пока не действуют.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

Сегодня, 26 декабря, в Днепре и области были введены аварийные отключения.

Сегодня, 24 декабря, в Днепре и области применяются стабилизационные отключения…

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