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В Днепре и области графики отключений сегодня не работают: причина

Сегодня 11:25
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Сегодня, 26 декабря, в Днепре и области были введены аварийные отключения.

Новости Днепра про В Днепре и области графики отключений сегодня не работают: причина

Причина – превышение лимитов потребления.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

Поэтому графики отключений пока не действуют.

Кроме того, сегодня введены аварийные отключения в Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и Киеве.

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