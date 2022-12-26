В Днепре и области графики отключений сегодня не работают: причина

Причина – превышение лимитов потребления.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».
Поэтому графики отключений пока не действуют.
Кроме того, сегодня введены аварийные отключения в Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и Киеве.
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