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  • В Днепре и области графики обесточений распределяют неравномерно: что обнаружила проверка

В Днепре и области графики обесточений распределяют неравномерно: что обнаружила проверка

Вчера 12:16
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Графики отключений в Днепре, Кривом Роге и Каменском - несправедливы.

Новости Днепра про В Днепре и области графики обесточений распределяют неравномерно: что обнаружила проверка

Государственная инспекция энергетического надзора провела проверки применения графиков почасовых отключений (ГПО) в шести областях. В ходе инспекции было обнаружено, что во всех регионах не обеспечено максимально возможное равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями.

В частности, выявлено, что не все потребители, не принадлежащие к объектам категории критической инфраструктуры, привлечены к графикам почасовых отключений, — говорится в сообщении.

Лидер по количеству нарушений Днепропетровщина. В городах Днепр, Каменское и Кривой Рог утвержденные графики почасового отключения выполняются не в полном объеме, не все потребители привлечены к графикам.

В частности, зафиксировано увеличение в несколько раз сроков применения графиков отключений и количества очередей, применяемых не по разработанному плану, в Днепропетровской области. Заживление некоторых потребителей может происходить позже установленного графиками срока, поэтому обесточивание длилось более 7 часов.

В Днепре и области большое количество потребителей занесено в объекты критической инфраструктуры, что вместе с сопутствующей нагрузкой привело к завышенной величине мощности, не подлежащей отключению. Соответственно, другим потребителям дают меньше света во время отключений, нарушая справедливость распределения электрической энергии.

Теперь у облэнерго есть неделя на то, чтобы устранить нарушения. Если этого не произойдет – их ждет штраф.

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