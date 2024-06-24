В Днепре и области ДТЭК введет новые «светло-серые» графики отключений

Сегодня с 19.00 для Днепропетровской области заработают новые графики стабилизационных отключений. Они позволят проходить пики нагрузок более прогнозируемо, отметили в ДТЭК Днепровские электросети.
Вернулись графики с «светло-серыми» ячейками.
Где их посмотреть:
В новых графиках три категории отключений:
Темно-серая зона – это время, когда света точно нет.
Светло-серая зона – отключения света возможны.
Белая зона – свет гарантированно есть.
Графики будут действовать уже с сегодняшнего дня, 24 июня.
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