В Днепре и области ДТЭК введет новые «светло-серые» графики отключений

Графики будут действовать уже с сегодняшнего дня, 24 июня.

Темно-серая зона – это время, когда света точно нет.

В новых графиках три категории отключений:

Где их посмотреть:

Сегодня с 19.00 для Днепропетровской области заработают новые графики стабилизационных отключений. Они позволят проходить пики нагрузок более прогнозируемо, отметили в ДТЭК Днепровские электросети.

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