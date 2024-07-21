В Днепре и области должникам будут отключать воду: адреса

Об этом сообщает КП «Дніпроводоканал» на своем официальном сайте.
На следующей неделе, с 22 по 26 июля, запланированы отключения должников многоквартирных домов. Специализированная бригада КП «Днепропроводоканал» будет отключать услугу водоотведения жителям Самарского и Новокодацкого районов города, которые задолжали предприятию 684 529,99 грн.
Отключение должников частного сектора
Самарский район
ул. Добробатов – 3 абонента
ул. Кирилла Синельникова – 1 абонент
ул. Котельная – 1 абонент
ул. Дирижабельная – 1 абонент
ул. Электровозная – 1 абонент
ул. Рыболовная – 2 абонента
Днепровский район (с. Новоалександровка)
ул. Кленовая – 2 абонента
ул. Осенняя – 2 абонента
ул. Арендная – 1 абонент
ул. Полевая – 1 абонент
ул. Профсоюзная – 2 абонента
ул. Сурская – 3 абонента
ул. Яблоневая – 1 абонент
Отключение должников многоквартирных домов
Самарский район
ул. Семафорная, дом. 31 – 1 абонент
ул. Семафорная, дом. 36 – 3 абонента
ул. Семафорная, дом. 38 – абоненты
ул. Семафорная, дом. 42 – 1 абонент
ул. Семафорная, дом. 46 – 2 абонента
ул. Семафорная, дом. 48 – 1 абонент
ул. Семафорная, дом. 50 – 2 абонента
ул. Семафорная, дом. 52 – 1 абонент
Новокодацкий район
ул. Коробова, дом. 4 – 8 абонентов
ул. Юрия Кондратюка, дом. 3 – 6 абонентов
ул. Юрия Кондратюка, дом. 5 – 1 абонент
Всех абонентов с задолженностью просят внести средства или заключить договор реструктуризации, обратившись в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП».
Читайте также:
Автор:
В городе Кривой Рог мужчину задержали за ограбление.
В Днепре закончился ремонт на улице Ефремова.
В Кривом Роге похитили имущество из двух модульных укрытий.
Серьезное ДТП сегодня утром произошло в Днепре.
В городе Кривой Рог мужчину задержали за ограбление.
В Днепре закончился ремонт на улице Ефремова.
В Кривом Роге похитили имущество из двух модульных укрытий.
Серьезное ДТП сегодня утром произошло в Днепре.
Защитники неба уничтожили 4 вражеских шахеда.
Хорошего дня, друзья!
Криворізькі поліцейські затримали громадянина республіки Молдова за грабіж.
Сегодня в Днепре дотла выгорел грузовик.
Сегодня российские оккупанты снова обстреливали Никополь.
Выяснились подробности гибели женщины в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!