В Днепре и области должникам будут отключать воду: адреса

В Днепре и пригороде должников будут отключаться от водоснабжения.

Об этом сообщает КП «Дніпроводоканал» на своем официальном сайте.

На следующей неделе, с 22 по 26 июля, запланированы отключения должников многоквартирных домов. Специализированная бригада КП «Днепропроводоканал» будет отключать услугу водоотведения жителям Самарского и Новокодацкого районов города, которые задолжали предприятию 684 529,99 грн.

Отключение должников частного сектора

Самарский район

ул. Добробатов – 3 абонента

ул. Кирилла Синельникова – 1 абонент

ул. Котельная – 1 абонент

ул. Дирижабельная – 1 абонент

ул. Электровозная – 1 абонент

ул. Рыболовная – 2 абонента

Днепровский район (с. Новоалександровка)

ул. Кленовая – 2 абонента

ул. Осенняя – 2 абонента

ул. Арендная – 1 абонент

ул. Полевая – 1 абонент

ул. Профсоюзная – 2 абонента

ул. Сурская – 3 абонента

ул. Яблоневая – 1 абонент

Отключение должников многоквартирных домов Самарский район ул. Семафорная, дом. 31 – 1 абонент

ул. Семафорная, дом. 36 – 3 абонента

ул. Семафорная, дом. 38 – абоненты

ул. Семафорная, дом. 42 – 1 абонент

ул. Семафорная, дом. 46 – 2 абонента

ул. Семафорная, дом. 48 – 1 абонент

ул. Семафорная, дом. 50 – 2 абонента

ул. Семафорная, дом. 52 – 1 абонент Новокодацкий район ул. Коробова, дом. 4 – 8 абонентов

ул. Юрия Кондратюка, дом. 3 – 6 абонентов

ул. Юрия Кондратюка, дом. 5 – 1 абонент Всех абонентов с задолженностью просят внести средства или заключить договор реструктуризации, обратившись в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП».

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