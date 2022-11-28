В Днепре и области действуют экстренные отключения света

В Днепре и области 28 ноября продолжат действовать экстренные отключения света.

Составленный ранее график стабилизационных отключений в настоящее время действовать не будет.

Энергетики компании вместе со специалистами «Укрэнерго», а также сотрудниками других экстренных служб и органов государственной власти делают все возможное для оперативной стабилизации ситуации.

За сутки энергетикам удалось снизить дефицит мощности, вызванный вражеским обстрелом до 20%. Сейчас производители электроэнергии успели покрыть 80 процентов потребностей Украины. Потребление электричества непрерывно возрастает, что вызвано резким похолоданием.

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