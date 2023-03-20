В Днепре и области действовала подпольная партия коммунистов-большевиков

В Днепропетровской области разоблачили подпольных большевиков.

Об этом сообщили в СБУ.

Так, по данным силовиков, в шести регионах Украины действовали подпольные компартии большевиков, работавших по указаниям российских спецслужб. Возглавлял организацию Юрий Щипков, руководящий «центральным комитетом большевиков» и живущий в Москве.

В результате спецоперации в Киеве и еще шести регионах Украины нейтрализованы подпольные центры так называемой «коммунистической партии советского союза». Силовики установили, что после полномасштабного вторжения организаторы этого сообщества объединились и хотели создать в Украине разветвленную сеть собственных обкомов.

Им удалось развернуть центры компартии в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Черниговской областях. «Большевики» вербовали к себе бывших военнослужащих и действующих, но начинавших службу во времена СССР.

«Активисты» должны были призвать к поддержке российских окупантов, а также создавали комендатуры, которые занимались сбором разведданных и организацией враждебных диверсий. Всего удалось установить 45 человек, которые использовали собственные дома, чтобы встречаться с другими участниками партии и планировать свои действия.

Указания на проведение преступных действий получали непосредственно от главы московского ЦК через специально созданный анонимный Телеграмм-канал.

Во время обысков силовики нашли российские паспорта, оружие, агитматериалы и мобильные телефоны с переписками с российским куратором. Одному из организаторов сообщили о подозрении.

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