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В Днепре и области будут применять три очереди отключений, — «Укрэнерго»

Сегодня 12:18
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Сегодня в Днепре будут применять три очереди отключений.

Новости Днепра про В Днепре и области будут применять три очереди отключений, -

Об этом сообщает компания «Укрэнерго» в своих соцсетях.

Сегодня, 13 июля, облэнерго будут применять три очереди отключений с 14:00 до конца суток. В настоящее время применяются ограничения в объеме двух очередей одновременно, — говорится в сообщении компании.

Причиной изменения количества очередей отключений стала аномальная жара.

Сегодня столбики термометров в Днепропетровской области будут доходить до +35°.

Большая вероятность отключений в светло-серых зонах.

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