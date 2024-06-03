В Днепре и области 4 июня весь день не будут выключать свет, но не у всех

В Днепропетровской области весь день будет свет.

По крайней мере, такой прогноз дает энергокомпания ДТЭК.

Ограничения электричества на 4 июня не прогнозируются. По словам ДТЭК, предоставленные Укрэнерго лимиты позволяют не применять в Днепропетровской области графики отключений.

Ситуация остается очень тяжелой. Потребляйте свет бережно, пожалуйста, – говорится в сообщении.

В случае изменения обещают оперативно информировать потребителей.

Однако в Днепре все-таки будут выключать свет. 4 июня часть жителей Днепра, а именно абоненты, электроэнергию которым поставляет ЦЭК, будут без электроэнергии из-за ремонтных работ.

Свет будут выключаться с 8:00 до 18:00 по следующим адресам:

улица Алана Шепарда, 13а;

улица Братьев Воробьев, 54, 56а, 58, 60;

улица Павла Чубинского, 4а, 6, 8;

улица Рабочая, 91, 93.

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