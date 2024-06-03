В Днепре и области 4 июня весь день не будут выключать свет, но не у всех

По крайней мере, такой прогноз дает энергокомпания ДТЭК.
Ограничения электричества на 4 июня не прогнозируются. По словам ДТЭК, предоставленные Укрэнерго лимиты позволяют не применять в Днепропетровской области графики отключений.
Ситуация остается очень тяжелой. Потребляйте свет бережно, пожалуйста, – говорится в сообщении.
В случае изменения обещают оперативно информировать потребителей.
Однако в Днепре все-таки будут выключать свет. 4 июня часть жителей Днепра, а именно абоненты, электроэнергию которым поставляет ЦЭК, будут без электроэнергии из-за ремонтных работ.
Свет будут выключаться с 8:00 до 18:00 по следующим адресам:
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