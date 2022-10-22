В Днепре и области 22 октября начали отключать свет: где уже есть проблемы

В Днепропетровской области начались отключения света.

Об этом сообщили в чат-боте энергетической компании Yasno.

По словам энергетиков, есть большая вероятность того, что некоторые пользователи в Днепре и области останутся без света на время.

Внимание. На сегодняшний день продолжается энергетическая тревога в Днепропетровской области. Есть возможность отключения света. Подробную информацию и графики можно получить у поставщика услуг распределения. Мы известим, когда угроза пройдет. Всё будет Украина! — отмечено в сообщении.

Отметим, что в Днепре в некоторых районах уже есть перебои со светом. Официального списка адресов пока нет. Поэтому следует экономить заряд на телефоне и набрать воду, чтобы в случае перебоя в работе насосных станций быть готовыми. Заряжать павербанки не советуем, потому что это может усложнить ситуацию, но выключить лишние функции на телефоне – нужно.

График возможных отключений от ДТЭК тут.

Мэр Каменского сообщает, что в городе уже есть аварийные отключения.

По информации энергетиков, согласно графику аварийного отключения временно обесточены потребители нескольких микрорайонов. Ориентировочное время отключения – три часа.

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