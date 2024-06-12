В Днепре и области 13 июня свет будут выключать всего 2 часа

Графики почасовых отключений электроэнергии 13 июня будут действовать по всей Украине с 20:00 до 22:00. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
В то же время там отметили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд, ограничивать не будут.
Напомним, 11 и 12 июня из-за дефицита генерации, причиной которого являются массированные российские атаки на энергетические объекты, также применялись ограничения потребителей.
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