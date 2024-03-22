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В Днепре и Кривом Роге слышали взрывы: первые официальные комментарии

Сегодня 05:12
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Пожалуйста, будьте в безопасных местах!

Новости Днепра про В Днепре и Кривом Роге слышали взрывы: первые официальные комментарии

Утро на Днепропетровщине началось с тревоги, кроме того, в Днепре и Кривом Роге слышали взрывы.

Александр Вилкул, глава Рады обороны Кривого Рога, призвал ничего не снимать и не выкладывать в интернет.

Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, — написал он.

Новости Днепра про В Днепре и Кривом Роге слышали взрывы: первые официальные комментарии

А Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, призвал позаботиться об укрытии.

Ракетная опасность. Позаботьтесь об укрытии, — написал он.

Новости Днепра про В Днепре и Кривом Роге слышали взрывы: первые официальные комментарии

Пожалуйста, берегите себя!

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Новости Днепра про В Днепре и Кривом Роге слышали взрывы: первые официальные комментарииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре и Кривом Роге слышали взрывы: первые официальные комментарииРусский

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