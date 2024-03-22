В Днепре и Кривом Роге слышали взрывы: первые официальные комментарии

Утро на Днепропетровщине началось с тревоги, кроме того, в Днепре и Кривом Роге слышали взрывы.
Александр Вилкул, глава Рады обороны Кривого Рога, призвал ничего не снимать и не выкладывать в интернет.
Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, — написал он.
А Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, призвал позаботиться об укрытии.
Ракетная опасность. Позаботьтесь об укрытии, — написал он.
Пожалуйста, берегите себя!
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