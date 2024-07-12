В Днепре и Кривом Роге переименуют 300 топонимов

В Днепре и Кривом Роге планируют дерусифицировать еще 300 топонимов.

Топонимы в городах деколонизируют в ближайшие несколько недель. Так, переименуют 300 улиц и переулков, названия которых связаны с РФ.

Об этом сообщил руководитель украинского центра историко-культурных стратегий Сергей Волынец в своем телеграмм-канале.

“В ближайшие несколько недель в Днепропетровской области ожидается резкий температурный скачок. Прежде всего, в Днепре и Кривом Роге. Дело не в климатических аномалиях, а в деколонизации около 300 топонимов в этих городах. У многих будет сильно подгорать. Многие консервы могут вскрыться…”, — написал Сергей Волынец.

Напомним, Днепропетровская область за шесть месяцев переименовала больше всего топонимов в рамках деколонизации. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга общественной инициативы «Деколонизация. Украина». Всего с 2022 года в области деколонизировали 5213 топонимов.

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