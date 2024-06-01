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В Днепре выпускники из-за тревог уже 6 часов пытаются сдать НМТ

Сегодня 16:57
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В Днепре и области сегодня много раз объявляли воздушную тревогу.

Новости Днепра про В Днепре выпускники из-за тревог уже 6 часов пытаются сдать НМТ

О сложностях с сдачей экзаменов рассказывает Telegram-канал «Труха».

Уже начался шесть часов после сдачи НМТ. Невозможно купить себе даже еды, нулевая концентрация. Приходится покидать аудиторию 4-5 раз, — говорится в сообщении.

В рамках Национального мультипредметного теста выпускники сдают три основных предмета:

  • украинский язык;
  • математика;
  • история Украины.

Выпускникам дают 4 часа на решение вопросов. Тест состоит из двух блоков по 2 часа, между ними должен быть перерыв в 20 минут.

В Днепре в сутки уже 10 раз объявляли воздушную тревогу.

Сегодня мы писали о том, что над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили вражеский БПЛА разведчик.

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