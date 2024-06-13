В Днепре выпускник «Автошколы для лиц с инвалидностью» впервые в Украине получил водительское удостоверение категории С1

На днях в Днепре бывший военный и выпускник "Автошколы для лиц с инвалидностью" Игорь Велько впервые в Украине получил водительское удостоверение категории С1.

Игорь в начале полномасштабного вторжения пошел в военкомат и присоединился к ВСУ. Он мужественно защищал нашу страну, но во время службы получил тяжелое ранение и потерял нижнюю конечность. Затем были лечение, реабилитация и протезирование. Военный говорит, что трудно было принять новую реальность, но он решил, что должен продолжать жить и работать, прежде всего, над собой.

Нашел в интернете, что есть возможность лицам с инвалидностью получить водительское удостоверение. Решил попробовать, — рассказывает мужчина.

Так Игорь начал учиться в инклюзивной автошколе на базе Днепровского государственного университета внутренних дел в феврале 2024 года. Имея открытую категорию В более трех лет, мужчина решил усовершенствовать свои навыки вождения и пройти переподготовку, чтобы получить водительское удостоверение категории С1.

Обучение проходило на оборудованном специально под нужды лиц с инвалидностью грузовом автомобиле (3,5-7,5 тонн) с ручным управлением. Более 40 часов практической переподготовки были очень продуктивными и дали прекрасный результат — Игорь на «отлично» сдал практический экзамен в сервисном центре МВД Днепра и получил водительское удостоверение с открытой категорией С1.

Военного поздравили заместитель начальника Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Днепропетровской и Запорожской областях Роман Кучурин и первый проректор Днепровского государственного университета внутренних дел Игорь Магдалина.

Благодаря сотрудничеству Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Днепропетровской и Запорожской областях с Днепровским государственным университетом внутренних дел имеем такие прекрасные новости. Мы очень рады, что с нашей поддержкой лица с инвалидностью достигают своих целей. Игорь доказал, что нет ничего невозможного, нужно только уверенно идти к своей цели. Поздравляем его с получением водительского удостоверения категории С1 и желаем ему успехов! А мы и в дальнейшем будем делать все от нас зависящее, чтобы граждане получали качественные государственные услуги, — прокомментировал событие Роман Кучурин.

Сегодня Игорь уверенно смотрит в будущее и делится:

Моя работа, скорее всего, будет связана именно с грузовиками, поэтому открытие категории С1 — это мой прямой пропуск к трудоустройству в новой жизни. Я верю, что нас ничего не ограничивает, нас ограничивают только наши страхи. Да, мы боимся сделать первый шаг, пройти первую ступеньку, но все возможно.

Напомним, «Автошколы для лиц с инвалидностью» — это флагманский проект МВД, который реализуется по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской. В рамках этой инициативы десятки людей с инвалидностью уже успешно прошли обучение и получили водительское удостоверение категории В, а Игорь Велько стал первым, кто открыл категорию С1.

Источник: Региональный сервисный центр ГСЦ МВД в Днепропетровской и Запорожской областях.

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