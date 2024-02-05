В Днепре выпала ледяная крупа (ВИДЕО)

Утро 5 февраля было солнечным, но вскоре небо затянуло черными облаками. Около 15:20 в некоторых районах города начался град, больше напоминавший ледяную крупу.
Раньше синоптики предупреждали о непогоде. В частности, к концу суток ожидаются порывы ветра до 20 м/с.
Град размером с мелкий горох начался сначала на левом берегу, а через несколько минут ненастье добралось и к другим районам.
Тонким слоем града засыпало землю и асфальт.
Ледяная крупа впоследствии переросла в ливень.
Дождь должен завершиться к концу дня. Впрочем, во вторник, 6 февраля, прогнозируют новые осадки. Будет облачно с кратковременными прояснениями, отмечают синоптические сайты. Дальше будет аномально тепло. В эти выходные температура воздуха может прогреться до +14.
Читайте также:
Автор:
Средняя стоимость квадратного метра в квартире в Днепре составляет 40,1…
В сети показали как полвека назад строили 16-этажки на ж/м…
Препараты, которые должны были облегчить состояние днепрянки, отправили женщину в…
Белочка хотела то ли своровать, то ли разровнять флаг на…
В Кривом Роге произошла трагедия – 14-летний парень умер после визита к стоматологу.
Средняя стоимость квадратного метра в квартире в Днепре составляет 40,1 тыс грн. Но цена может варьироваться в зависимости от месторасположения многоэтажного дома, его этажности, того на каком именно этаже находится квартира и в каком районе стоит дом.
К счастью, никто не пострадал.
В сети показали как полвека назад строили 16-этажки на ж/м Солнечный в Днепре.
В Кривом Роге 14-летний парень умер после визита к стоматологу.
Препараты, которые должны были облегчить состояние днепрянки, отправили женщину в больницу.
Правоохранители начали проверять указанные объекты.
Белочка хотела то ли своровать, то ли разровнять флаг на территории школы в Днепре.
Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу.
В Днепропетровской области неизвестные оставили село без газа.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!