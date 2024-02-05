В Днепре выпала ледяная крупа (ВИДЕО)

После солнечного утра в Днепре резко испортилась погода.

Утро 5 февраля было солнечным, но вскоре небо затянуло черными облаками. Около 15:20 в некоторых районах города начался град, больше напоминавший ледяную крупу.

Раньше синоптики предупреждали о непогоде. В частности, к концу суток ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

Град размером с мелкий горох начался сначала на левом берегу, а через несколько минут ненастье добралось и к другим районам.

Тонким слоем града засыпало землю и асфальт.

Ледяная крупа впоследствии переросла в ливень.

Дождь должен завершиться к концу дня. Впрочем, во вторник, 6 февраля, прогнозируют новые осадки. Будет облачно с кратковременными прояснениями, отмечают синоптические сайты. Дальше будет аномально тепло. В эти выходные температура воздуха может прогреться до +14.

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