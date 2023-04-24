В Днепре вынесли приговор мужчине, который убил родного брата

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, в декабре 2022 года между двумя братьями возникла ссора, во время которой один из них схватил нож и нанес другому удар в грудь.
От полученного ножевого ранения потерпевший скончался на месте.
Отмечается, что днепрянин отбывал наказание за аналогичное преступление.
В суде обвиняемый признал свою вину. Мужчину признали виновным в умышленном убийстве (п.13 ч. 2 ст.115 УК Украины). Днепрянин проведет за решеткой 11 лет.
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