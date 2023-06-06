В Днепре вынесли новый приговор матери, убившей своего сына смертельной инъекцией

В суде увеличили срок наказания для женщины, убившей своего сына.

Жуткая история произошла еще в сентябре 2021 года. Тогда стало известно, что женщина уколола своему сыну смертельную инъекцию, а затем пыталась покончить с собой. Свою дочь и внука нашла бабушка, которая пришла навестить родных. Родственница пыталась реанимировать мальчика до приезда врачей.

Мама выжила, а вот ее сын скончался в реанимации. Врачи боролись за жизнь мальчика, но не смогли его спасти.

В ходе следствия выяснилось, что 39-летняя женщина работает фармацевтом и имеет медицинское образование. У нее был доступ к лекарствам, которые запрещены к свободной продаже. В частности, к сильнодействующему кардиостимулирующему средству, которое она уколола своему полуторагодовалому сыну.

Женщина готовилась к преступлению и хотела покончить с собой, поэтому заранее написала предсмертную записку.

Суд длился больше года. В марте 2023 года обвиняемую приговорили к 8 годам лишения свободы.

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, правоохранители добились большего наказания для женщины. Теперь она проведет за решеткой 11 лет.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: