Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре вынесли новый приговор матери, убившей своего сына смертельной инъекцией

В Днепре вынесли новый приговор матери, убившей своего сына смертельной инъекцией

Сегодня 13:12
просмотров

В суде увеличили срок наказания для женщины, убившей своего сына.

Новости Днепра про В Днепре вынесли новый приговор матери, убившей своего сына смертельной инъекцией

Жуткая история произошла еще в сентябре 2021 года. Тогда стало известно, что женщина уколола своему сыну смертельную инъекцию, а затем пыталась покончить с собой. Свою дочь и внука нашла бабушка, которая пришла навестить родных. Родственница пыталась реанимировать мальчика до приезда врачей.

Мама выжила, а вот ее сын скончался в реанимации. Врачи боролись за жизнь мальчика, но не смогли его спасти.

В ходе следствия выяснилось, что 39-летняя женщина работает фармацевтом и имеет медицинское образование. У нее был доступ к лекарствам, которые запрещены к свободной продаже. В частности, к сильнодействующему кардиостимулирующему средству, которое она уколола своему полуторагодовалому сыну.

Женщина готовилась к преступлению и хотела покончить с собой, поэтому заранее написала предсмертную записку.

Суд длился больше года. В марте 2023 года обвиняемую приговорили к 8 годам лишения свободы.

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, правоохранители добились большего наказания для женщины. Теперь она проведет за решеткой 11 лет.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре вынесли новый приговор матери, убившей своего сына смертельной инъекциейУкраїнська Новости Днепра про В Днепре вынесли новый приговор матери, убившей своего сына смертельной инъекциейРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Тут ловили осетров и жили казаки: как выглядел остров «Старуха» на Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:17
    Тут ловили осетров и жили казаки: как выглядел остров «Старуха» на Днепре (ФОТО)

    Сто лет назад в Днепре на реке было большое количество…

    26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:55
    26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)

    6 июня 1997 года в Днепре произошла она из самых…

    Мэр Днепра о подрыве Каховской ГЭС: «Прошу успокоиться и прекратить панику»
    Новости Днепра
    Сегодня 11:25
    Мэр Днепра о подрыве Каховской ГЭС: «Прошу успокоиться и прекратить панику»

    Сегодня ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

    В Кривом Роге люди массово скупают питьевую воду после новостей о подрыве Каховской ГЭС
    Новости Днепра
    Сегодня 11:04
    В Кривом Роге люди массово скупают питьевую воду после новостей о подрыве Каховской ГЭС

    В Кривом Роге скупают питьевую воду.

    Последние новости

    Тут ловили осетров и жили казаки: как выглядел остров «Старуха» на Днепре (ФОТО)
    Тут ловили осетров и жили казаки: как выглядел остров «Старуха» на Днепре (ФОТО)

    Сто лет назад в Днепре на реке было большое количество островов, где отдыхали и удили рыбу местные жители. Но со временем часть из них оказалась затоплена. О том, как выглядели эти острова можно узнать только по фото.

    Сегодня 14:17
    просмотров
    Из-за подрыва Каховской ГЭС по Днепру плавают дома (ВИДЕО)
    Из-за подрыва Каховской ГЭС по Днепру плавают дома (ВИДЕО)

    Река сносит хозяйственные постройки и даже жилые дома.

    Сегодня 13:33
    просмотров
    26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)
    26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)

    6 июня 1997 года в Днепре произошла она из самых масштабных городских техногенных катастроф. Из-за оползня под землю ушел жилой дом, детский сад и частично школа. Трагедия произошла на жилмассиве Тополь.

    Сегодня 12:55
    0
    просмотров
    В Кривом Роге мужчина ходил по улицам с арбалетом
    В Кривом Роге мужчина ходил по улицам с арбалетом

    Жителей Кривого Рога испугал мужчина, ходивший по улице с арбалетом.

    Сегодня 12:30
    просмотров
    Новая Каховка уходит под воду, в центре плавают лебеди: фото последствий подрыва Каховской ГЭС
    Новая Каховка уходит под воду, в центре плавают лебеди: фото последствий подрыва Каховской ГЭС

    Под воду уходят целые деревни.

    Сегодня 11:53
    0
    просмотров
    Филатов: «Подрыв на Каховском водохранилище не влияет на водоснабжение города Днепра»
    Филатов: «Подрыв на Каховском водохранилище не влияет на водоснабжение города Днепра»

    Важная информация!

    Сегодня 11:49
    0
    просмотров
    Мэр Днепра о подрыве Каховской ГЭС: «Прошу успокоиться и прекратить панику»
    Мэр Днепра о подрыве Каховской ГЭС: «Прошу успокоиться и прекратить панику»

    Сегодня ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

    Сегодня 11:25
    1
    просмотров
    В Кривом Роге люди массово скупают питьевую воду после новостей о подрыве Каховской ГЭС
    В Кривом Роге люди массово скупают питьевую воду после новостей о подрыве Каховской ГЭС

    В Кривом Роге скупают питьевую воду.

    Сегодня 11:04
    просмотров
    Подрыв Каховской ГЭС: какая ситуация с водоснабжением в Днепре
    Подрыв Каховской ГЭС: какая ситуация с водоснабжением в Днепре

    Сегодня ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

    Сегодня 10:51
    0
    просмотров
    Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о ситуации и какие угрозы существуют
    Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о ситуации и какие угрозы существуют

    Каховскую ГЭС взорвали. Собрали все, что известно по состоянию на данный момент.

    Сегодня 10:17
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх