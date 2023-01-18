В Днепре ввели дополнительные аварийные отключения света

В Днепре продолжают действовать аварийные отключения света.

С 13:35 получена команда на введение дополнительных аварийных отключений в Днепре. Об этом сообщили городские власти. Сколько часов будут продолжаться отключения, неизвестно.

В ДТЭК ранее сообщали, что энергетики стараются сделать так, чтобы свет не отключался более чем на 8 часов.

Советуем сделать запас воды, зарядить устройства, если у вас есть еще свет.

Напомним, ранее в сети начали распространять новые графики отключения света.

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