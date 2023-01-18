Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре ввели дополнительные аварийные отключения света

Сегодня 15:30
просмотров

В Днепре продолжают действовать аварийные отключения света.

Новости Днепра про В Днепре ввели дополнительные аварийные отключения света

С 13:35 получена команда на введение дополнительных аварийных отключений в Днепре. Об этом сообщили городские власти. Сколько часов будут продолжаться отключения, неизвестно.

В ДТЭК ранее сообщали, что энергетики стараются сделать так, чтобы свет не отключался более чем на 8 часов.

Советуем сделать запас воды, зарядить устройства, если у вас есть еще свет.

Напомним, ранее в сети начали распространять новые графики отключения света.

Новости Днепра про В Днепре ввели дополнительные аварийные отключения света

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре ввели дополнительные аварийные отключения светаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре ввели дополнительные аварийные отключения светаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В сети появилось ужасное видео после падения вертолета в Броварах
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    В сети появилось ужасное видео после падения вертолета в Броварах

    В детском саду Броваров во время падения вертолета находились 73…

    Опознали по татуировке на запястье: в Днепре российская ракета убила молодую женщину и ее мужа
    Новости Днепра
    Сегодня 18:41
    Опознали по татуировке на запястье: в Днепре российская ракета убила молодую женщину и ее мужа

    14 января российские оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.

    “Слишком много смертей. Слишком много чёрных известий»: мэр Днепра о трагедии в Броварах
    Новости Днепра
    Сегодня 17:55
    “Слишком много смертей. Слишком много чёрных известий»: мэр Днепра о трагедии в Броварах

    Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия.

    Тело начали есть коты: в Днепре в квартире нашли мертвой 73-летнюю женщину
    Новости Днепра
    Сегодня 17:32
    Тело начали есть коты: в Днепре в квартире нашли мертвой 73-летнюю женщину

    В Днепре в одной из квартир нашли тело женщины, которую…

    Последние новости

    В сети появилось ужасное видео после падения вертолета в Броварах
    В сети появилось ужасное видео после падения вертолета в Броварах

    В детском саду Броваров во время падения вертолета находились 73 ребенка. Спасатели продолжают разбирать завалы. Поскольку садик непригоден для дальнейшего пребывания детей, воспитанников переведут в другие учреждения.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Опознали по татуировке на запястье: в Днепре российская ракета убила молодую женщину и ее мужа
    Опознали по татуировке на запястье: в Днепре российская ракета убила молодую женщину и ее мужа

    14 января российские оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.

    Сегодня 18:41
    0
    просмотров
    “Слишком много смертей. Слишком много чёрных известий»: мэр Днепра о трагедии в Броварах
    “Слишком много смертей. Слишком много чёрных известий»: мэр Днепра о трагедии в Броварах

    Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия.

    Сегодня 17:55
    0
    просмотров
    Тело начали есть коты: в Днепре в квартире нашли мертвой 73-летнюю женщину
    Тело начали есть коты: в Днепре в квартире нашли мертвой 73-летнюю женщину

    В Днепре в одной из квартир нашли тело женщины, которую стали есть животные.

    Сегодня 17:32
    просмотров
    В МОН разъяснили, будут ли ученики 4 и 9 классов ДПА в этом году
    В МОН разъяснили, будут ли ученики 4 и 9 классов ДПА в этом году

    В МОН опровергли информацию о том, что учащиеся 4 и 9 классов в этом году будут составлять ДПА

    Сегодня 17:06
    просмотров
    Подготовка взрыва в больнице Днепра: в сети гуляет российский фейк
    Подготовка взрыва в больнице Днепра: в сети гуляет российский фейк

    В сети распространяют дезинформацию о взрыве в медучреждении.

    Сегодня 16:32
    просмотров
    Как в Днепре обменять старые лампы на новые экономные LED через «Дію»
    Как в Днепре обменять старые лампы на новые экономные LED через «Дію»

    В приложении «Дія» каждый украинец может зарегистрироваться чтобы обменять старые лампы накаливания на новые, экономные LED светильники. Выдадут их бесплатно в рамках программы по улучшению энергосбережения. Получить лампы можно будет на «Укрпочте». Журналисты dnepr.info разбирались, как можно обменять лампочки жителям…

    Сегодня 16:31
    просмотров
    В Днепре попрощались с родителями Анастасии Швец, которых убила российская ракета
    В Днепре попрощались с родителями Анастасии Швец, которых убила российская ракета

    Вечная память!

    Сегодня 15:57
    0
    просмотров
    Глава Нацполиции временно возглавит МВД
    Глава Нацполиции временно возглавит МВД

    Игорь Клименко был назначен заместителем министра МВД.

    Сегодня 15:45
    просмотров
    Судьба еще одного ребенка неизвестна: ГСЧС о последствиях авиакатастрофы в Броварах, где погиб министр МВД
    Судьба еще одного ребенка неизвестна: ГСЧС о последствиях авиакатастрофы в Броварах, где погиб министр МВД

    В ГСЧС рассказали первые подробности о последствиях авиакатастрофы с вертолетом, в котором летел министр МВД Монастырский.

    Сегодня 14:58
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх