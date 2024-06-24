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  • В Днепре ввели аварийные отключения электричества, а часть города не только без света, но и воды

В Днепре ввели аварийные отключения электричества, а часть города не только без света, но и воды

Сегодня 14:42
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В Днепре были введены аварийные отключения света.

Новости Днепра про В Днепре ввели аварийные отключения электричества, а часть города не только без света, но и воды

В Днепропетровской области введены аварийные отключения электроэнергии, поэтому графики не действуют.

Согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго» с 13:00 на Днепропетровщине введены экстренные (аварийные) отключения электроэнергии. Жители Днепра сообщают об отключениях не по графику, которые начались ориентировочно в 14:00.

Как объясняют в Укрэнерго, причина отключений – значительный дефицит в энергосистеме, поэтому предыдущих лимитов маловато для ее стабилизации.

В Днепре приостановлена ​​работа ряда объектов КП «Днепропроводоканал» и КП «Теплоэнерго», снижено давление/отсутствует водоснабжение по адресам:

  • просп. Слобожанский, 40-90;
  • ул. Б.Хмельницкого, 2-33;
  • просп. П.Калнышевского, 1-72;
  • ул. Батумская, 8-64;
  • ул. Старочумацко,1,10,11, 78, 80, 84;;
  • ул. К.Цисик, 1-36;
  • ул. Ярко, 1-41;
  • ул. Дебальцевская,21,23,28,29,
  • ул. Осенняя, 7-13;
  • бульвара Звездный, 1, 1-Д;
  • ул. Запорожское шоссе, 2-А, 4, 10, 16;
  • просп. Науки, 100–124;
  • ул. Рабочая, 25, 25-А, 25-Б, 25-В, 59, 65;
  • ул. М.Алексиенко, 100, 106;
  • ул. Князя Владимира Великого, 16, 18, 20, 22;
  • ул. Холодильная, 57, 59, 60, 61;
  • ул. Янтарно, 71, 73, 75, 79, 81, 83;
  • ул. Калиновая, 102, 104, 106, 108, 112;
  • ул. Галины Мазепы, 71 – А, 75, 77, 79, 81, 100.

Компания ЦЭК сообщает об отключении 3 очередей одновременно. Также наблюдается отключение 1, 3, 5 очередей ДТЭК.

Могут применяться отключения и в 4 очереди, если ситуация не улучшится.

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