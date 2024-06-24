В Днепре ввели аварийные отключения электричества, а часть города не только без света, но и воды

В Днепропетровской области введены аварийные отключения электроэнергии, поэтому графики не действуют.
Согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго» с 13:00 на Днепропетровщине введены экстренные (аварийные) отключения электроэнергии. Жители Днепра сообщают об отключениях не по графику, которые начались ориентировочно в 14:00.
Как объясняют в Укрэнерго, причина отключений – значительный дефицит в энергосистеме, поэтому предыдущих лимитов маловато для ее стабилизации.
В Днепре приостановлена работа ряда объектов КП «Днепропроводоканал» и КП «Теплоэнерго», снижено давление/отсутствует водоснабжение по адресам:
Компания ЦЭК сообщает об отключении 3 очередей одновременно. Также наблюдается отключение 1, 3, 5 очередей ДТЭК.
Могут применяться отключения и в 4 очереди, если ситуация не улучшится.
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