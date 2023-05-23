В Днепре второй раз за 25 лет родилась тройня: Мелания, Стефания и Назар

Жизнь победит!

11 мая в роддоме Днепра второй раз за 25 лет родилась тройня. Сейчас малыши и их мама чувствуют себя хорошо.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

О том, что вынашивает тройню, Наталья узнала на первом УЗИ. Говорит, сначала был шок, но поддержка мужа успокоила, а постоянное внимание и забота врачей дали уверенность, что роды пройдут хорошо. У супругов родились две девочки и мальчик.

Перед родами я волновалась, на них присутствовал едва ли не весь персонал заведения. Мне сделали анестезию, все прошло быстро и радостно, я видела, как рождаются детишки, никакой боли не было. Первой родилась девочка, мы назвали ее Мелания, второй – Стафания и последним был мальчик – Назар, – поделилась мама тройни.

Мелания, Стефания и Назар будут жить в большой семье, ведь у супругов уже есть двое детей – 12-летняя Елизавета и 6-летний Захар.

Муж Наталии Дмитрий говорит, что воспитывать пятерых детей будет нелегко, но уверен, что справятся.

Конечно, сначала такая новость воспринимается тяжело для семьи, в которой уже есть двое детей, но потом понимаешь, что все возможно и если Господь дает детей, то даст и силы их воспитать. Захар и Елизавета очень обрадовались, ждут сестричек и братика дома, – сказал мужчина.

От городских властей семья получила подарок – сертификат на 50 тысяч гривен.

Поздравляем семью и желаем счастья, здоровья и мира!

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