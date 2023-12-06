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В Днепре встретились Святой Николай и Гринч (ФОТО)

Сегодня 20:53
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В парках Днепра можно было встретить Святого Николая и Гринча.

Новости Днепра про В Днепре встретились Святой Николай и Гринч (ФОТО)

В Днепре в День Святого Николая в парках Днепра можно было встретить сказочных персонажей. В частности, в сквере Западном, Прибрежном и парке Шевченко Гринч и Миколайчик раздавали конфеты.

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреаций.

Святой Николай посетил сегодня парки и скверы города, чтобы поздравить детей и взрослых с зимним праздником, который является символом человеческой надежды и веры в лучшее будущее. Угостили сладеньким, пошутили, подарили днепрянам немного положительного настроения и улыбок в этот зимний праздничный вечер, — говорится в сообщении.

Заметим, сегодня впервые День Святого Николая празднуют по новому календарю, так что многих появление этого персонажа приятно удивило. С Миколайчиком был также Гринч – похититель Рождества.

Довольно странное, но приветливое дуо раздавало детям конфеты.

Новости Днепра про В Днепре встретились Святой Николай и Гринч (ФОТО)

Несколько конфет досталось и военным, гулявшим в Прибрежном сквере. Сладкие презенты достались и другим взрослым, которых удалось «поймать» в парке.

Новости Днепра про В Днепре встретились Святой Николай и Гринч (ФОТО)

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