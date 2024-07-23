В Днепре временно закрыли аквапарк «Happy day» на Победе: что произошло

После жалоб людей на проблемы с кожей после купания в аквапарке его закрыли на санитарный день 22 июля. Администрация заведения обещала открыть бассейны для посетителей сегодня, 23 июля. Однако этого не произошло.
На странице в Instagram аквапарка «Happy day» сообщили, что сегодня, 23 июля, заведение закрыто. Это объяснили тем, что там продолжаются работы по улучшению и повышению качества аквапарка. Его откроют завтра, 24 июля.
«На сегодняшний день у нас были запланированы работы по улучшению и повышению качества работы аквапарка, к сожалению, не все удалось сделать, в частности из-за испорченной погоды сегодня утром. Мы вынуждены взять еще один день для окончания всех технических моментов, чтобы встретить вас в полной готовности 24 июля», – говорится на странице аквапарка в Instagram.
Напомним, жители пожаловались на сильное раздражение кожи после купания в бассейнах аквапарка на Набережной Победы. Они рассказали о покраснении, высыпании на коже и зуде.
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