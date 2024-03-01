В Днепре временно приостановят движение трамвая

Ранее мы сообщали, что в Днепре с 4 по 8 марта будут выключать свет: проверьте свой адрес.

В департаменте транспорта извиняются за временные неудобства.

Изменения связаны с удалением аварийных деревьев вдоль воздушной линии, питающей контактную сеть по ул. Словацкой, просп. Ивана Мазепы.

В субботу, 2 марта 2024 с 9:30 до 12:00 временно будет приостановлено движение трамваев №15.

В Днепре в субботу временно приостановят движение трамвая №15.

Днепровского блогера, который известен тем, что плевался у патрульных в…

В Днепре на следующей неделе начнут отключать воду должникам.

Часть старых зданий в Днепре постепенно разрушается, на их месте…

ТОП-5 зданий Днепра изменившихся до неузнаваемости: библиотека, где торгуют и кинотеатр, где пьют Часть старых зданий в Днепре постепенно разрушается, на их месте появляются другие постройки. Часть были реконструированы, и эта реконструкция сильно изменила их внешний вид. 2 просмотров

На Днепропетровщине в этом году будут бесплатно лечить бесплодие В этом году на Днепропетровщине появятся новые бесплатные медицинские услуги. 4 просмотров

Харкавшему в патрульных блогеру из Днепра вынесли приговор Днепровского блогера, который известен тем, что плевался у патрульных в Харькове, осудили. 0 просмотров

Житель Подгородного призывал к присоединению Днепра в состав рф Двое жителей Днепропетровщины получили подозрения за публичные призывы к изменению границ территории Украины и оправдание вооруженной агрессии рф. 8 просмотров

В профтехах Днепропетровщины будут учить операторов дронов Профтех на Днепропетровщине будет учить операторов дронов. 0 просмотров