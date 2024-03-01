В Днепре временно приостановят движение трамвая

В субботу, 2 марта 2024 с 9:30 до 12:00 временно будет приостановлено движение трамваев №15.
Изменения связаны с удалением аварийных деревьев вдоль воздушной линии, питающей контактную сеть по ул. Словацкой, просп. Ивана Мазепы.
В департаменте транспорта извиняются за временные неудобства.
Ранее мы сообщали, что в Днепре с 4 по 8 марта будут выключать свет: проверьте свой адрес.
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