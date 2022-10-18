В Днепре временно приостановлена работа некоторых троллейбусов и автобусов, возможны перебои в подаче электроэнергии и воды

В связи с обстрелом города – в некоторых районах может отсутствовать электричество и водоснабжение.

Возможность отправлять сообщения в телеграм-чате также временно отключена.

Вниманию пассажиров! В связи с событиями утра работа троллейбусного маршрута No6 и автобусных маршрутов No18 и No134 была временно приостановлена.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил два "прилета" в Днепре. Он отметил, что ракеты попали в объекты энергетики. Повреждения серьезные.

Шотландский актер Робби Колтрейн скончался в 72 года.

Узнать, как быстро приедет нужный трамвай, троллейбус или маршрутка в…

В Кривом Роге раздались взрывы: когда и где Утром 18 октября в Кривом Роге прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. просмотров

Сколько должен идти дистанционный урок: в Днепре эксперты дали разъяснения Почти по всей Украине во время военного положения продолжается дистанционное образование, и Днепр – не исключение. Многих родителей волнует вопрос, сколько же по времени должны продолжаться дистанционные уроки, чтобы учащиеся не уставали. просмотров

Азимина трехлопастная: в Кривом Роге мексиканские бананы созрели Імпортними бананами сьогодні нікого не здивуєш. Але мало кому відомо, що у Кривому Розі дозрівають мексиканські банани, які, до речі, дуже смачні. просмотров

Мэр Днепра прокомментировал поступок пилота из России, который отправил свой самолет к домам в Ейске Вечером 17 октября 2022 года в российском Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34. Самолет разбился в жилом районе, в результате чего вспыхнуло высотное здание. 0 просмотров