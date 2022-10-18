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  • В Днепре временно приостановлена работа некоторых троллейбусов и автобусов, возможны перебои в подаче электроэнергии и воды

В Днепре временно приостановлена работа некоторых троллейбусов и автобусов, возможны перебои в подаче электроэнергии и воды

Сегодня 09:00
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Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил два "прилета" в Днепре. Он отметил, что ракеты попали в объекты энергетики. Повреждения серьезные.

Новости Днепра про В Днепре временно приостановлена работа некоторых троллейбусов и автобусов, возможны перебои в подаче электроэнергии и воды

Департамент транспорта сообщает:

Вниманию пассажиров! В связи с событиями утра работа троллейбусного маршрута No6 и автобусных маршрутов No18 и No134 была временно приостановлена.

Возможность отправлять сообщения в телеграм-чате также временно отключена.

В связи с обстрелом города – в некоторых районах может отсутствовать электричество и водоснабжение.

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Новости Днепра про В Днепре временно приостановлена работа некоторых троллейбусов и автобусов, возможны перебои в подаче электроэнергии и водыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре временно приостановлена работа некоторых троллейбусов и автобусов, возможны перебои в подаче электроэнергии и водыРусский

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