В Днепре временно приостановлена работа некоторых троллейбусов и автобусов, возможны перебои в подаче электроэнергии и воды

Департамент транспорта сообщает:
Вниманию пассажиров! В связи с событиями утра работа троллейбусного маршрута No6 и автобусных маршрутов No18 и No134 была временно приостановлена.
Возможность отправлять сообщения в телеграм-чате также временно отключена.
В связи с обстрелом города – в некоторых районах может отсутствовать электричество и водоснабжение.
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