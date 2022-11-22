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  • В Днепре врачи достали из горла ребенка искусственный ноготь: комментарий врача

В Днепре врачи достали из горла ребенка искусственный ноготь: комментарий врача

Сегодня 19:15
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В Днепре врачи достали из горла ребенка фрагмент наращенного ногтя.

Новости Днепра про В Днепре врачи достали из горла ребенка искусственный ноготь: комментарий врача

Об этом сообщает медик Сергей Щудро.

Ноготь, который ребенок, видимо, проглотил, застрял под голосовыми связками в горле и доставлял дискомфорт.

Еще один похожий случай произошел с другим ребенком. Из его горла достали кусок куриной кости.

Новости Днепра про В Днепре врачи достали из горла ребенка искусственный ноготь: комментарий врача

Врач говорит, что у обоих детей были похожие симптомы, но причину медики выявили не сразу.

«Дети обращались за медицинской помощью по месту жительства с длительным кашлем, осипшим голосом. К сожалению, положительного ответа на лечение не было. После консультации пульмонолога было заподозрено инородное тело дыхательных путей», — рассказал Сергей Щудро.

В настоящее время дети чувствуют себя хорошо и выписаны домой.

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