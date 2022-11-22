В Днепре врачи достали из горла ребенка искусственный ноготь: комментарий врача

Об этом сообщает медик Сергей Щудро.
Ноготь, который ребенок, видимо, проглотил, застрял под голосовыми связками в горле и доставлял дискомфорт.
Еще один похожий случай произошел с другим ребенком. Из его горла достали кусок куриной кости.
Врач говорит, что у обоих детей были похожие симптомы, но причину медики выявили не сразу.
«Дети обращались за медицинской помощью по месту жительства с длительным кашлем, осипшим голосом. К сожалению, положительного ответа на лечение не было. После консультации пульмонолога было заподозрено инородное тело дыхательных путей», — рассказал Сергей Щудро.
В настоящее время дети чувствуют себя хорошо и выписаны домой.
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