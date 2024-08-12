В Днепре впервые за десять лет заметили краснокнижных рыб

Особей этой рыбы не видели в реке Днепр не менее 10 лет.

В мае 2024 года в Запорожской области возле Днепрогэса появились осетра, которых в этих местах не видели очень давно. В этом году у браконьеров изъяли живыми и обнаружили мертвыми около 15 особей осетров.

Об этом пишет издание Вгору.

Заместитель начальника херсонского рыбоохранного патруля Дмитрий Евсеев рассказал, что, по крайней мере, за последние 10 лет они не попадали в сетки ни промышленникам, ни браконьерам. В Херсонской области осетров тоже ни разу не находили.

Осетры – это рыбы, обитающие в соленой, но нерестящиеся в пресной воде.

То есть в Днепре они не живут, а только размножаются. И в прошлом осетр, белуга и севрюга традиционно заходили в акваторию Днепра на нерест”, – уточняет он.

По его мнению, появление краснокнижных рыб не связано с прекращением промыслового отлова или особым улучшением состояния водоемов. Вполне возможно, что осетры попали в Днепр из частных рыбных прудов, расположенных возле Каховской ГЭС после ее разрушения. Или рыба может заплывать из-за разрушенной плотины.

Пока это сложно узнать, ведь территория, которую следует обследовать находится в оккупации.

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