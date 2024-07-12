В Днепре впервые сделали трансплантацию костного мозга

18-летнему Кириллу из Кривого Рога сделали трансплантацию костного мозга. Молодой человек стал первым взрослым, кому в регионе провели эту процедуру. Лечили Кирилла в одной из областных больниц, где заботятся о семейном здоровье.

Кирилл борется против саркомы Юинга длилась почти год. Позади восемь химиотерапии и сложное хирургическое вмешательство. Рак поразил грудную клетку и частично ребра.

И наши медики совершили невозможное. Провели уникальную для страны операцию. Удалили кости, коснувшиеся болезни, и установили металлоконструкцию. Ее изготовлению предшествовали кропотливые просчеты. Потому что должно было сохранить жизнь. Важно, чтобы оно было комфортным и без боли, – сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Помогала парню мультидисциплинарная команда.